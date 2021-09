Svět Komenského ve Fulneku je po rekonstrukci moderní a interaktivní. Přilákat má víc turistů

Svět Komenského se nachází v bývalém sboru Jednoty bratrské. „Samotný bratrský sbor je unikátní exponát svého druhu, protože to je téměř jediná stavba, kde s jistotou víme, že Jan Amos Komenský působil v době svého pobytu v českých zemích. Navíc to bylo jeho první působiště jako rektora školy,“ řekl ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita.

Fulnek byl podle něj pro Komenského významný, protože nasměroval jeho další život. „Snažíme se návštěvníky seznámit s tím, co Fulnek pro Komenského znamenal, jak mohl vnímat pobyt v tomto městě a jak měšťané mohli vnímat jeho přítomnost,“ dodal Orlita. Slavným se Komenský stal až po odchodu z Fulneka.

„Snažíme se prezentovat Komenského jako poměrně mladého muže, který sem přichází v roce 1618 plný vizí a ideálů, a jako člověka, kterému tříapůlletý pobyt ve Fulneku naprosto změnil plány jak civilní životní, tak i ty profesní. V roce 1621 končí jako psanec a posléze jako vdovec odchází do exilu,“ řekl Orlita.

K popularizaci barokního génia

Jednou z největších výzev tvorby expozice podle ředitele bylo to, že z doby působení Komenského ve Fulneku se nedochovalo skoro nic, pouze velmi skromné záznamy v archivních pramenech, které navíc není možné stabilně vystavovat. Muzeum proto vyrábělo například repliky.

„Podařilo se nám nalézt pár dobových sbírkových předmětů. Jeden z nich je Bratrský kancionál z roku 1618, který se dochoval ve sbírkách Muzea Novojičínska,“ řekl Orlita.

Curylo dodal, že expozice je významná nejen pro celou Českou republiku, ale přesahuje i její hranice, protože ukazuje, jak významnou osobností Komenský byl. „Tahle pobočka může pomoci popularizaci tohoto barokního génia, o kterém často i v našem kraji a zemi se moc neví, nebo se na něho v posledních letech pozapomíná,“ řekl Curylo.

Fulnecký starosta Petr Ertelt (KDU-ČSL) řekl, že je důležité, že nová expozice je zajímavá, což dřívější expozice z dob socialismu nebyla. „Teď je to uděláno moderní způsobem, interaktivním,“ řekl starosta.

Dalším přínosem by podle něj mělo být zvýšení turistického ruchu ve městě. „Doufáme, že tím přitáhneme spoustu turistů, kteří do Moravskoslezského kraje míří. Blízko je sjezd z dálnice, dostupnost je daleko lepší než v minulosti. Budeme doufat, že oživíme Fulnek,“ řekl Ertelt. Svět Komenského bude otevřený od úterý do neděle, plné vstupné stojí 50 korun, snížené 30.