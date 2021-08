Víc než dvě desítky kněží na jihu Moravy změní farnost. Nových je ale málo

K obměnám ve farnostech dochází z různých důvodů. Kromě umístění nových farářů k nim patří onemocnění, úmrtí, nebo odchod do důchodu těch stávajících. Někteří faráři si o změnu umístění žádají sami.

To je případ pátera Pavla Hověze. Ve farnosti v brněnské Lesné strávil šestnáct let a po dlouhotrvajícím úsilí se mu minulý rok podařilo dovést do konce stavbu moderního kostela, nejnovějšího ve městě. Přesto se teď rozhodl odejít jinam.

„Celých těch šestnáct let jsem se staral o administrativní věci, protože postavit kostel, to jsou tisíce hodin práce. Deset let jsem neměl pořádnou dovolenou. Mé nové působiště bude u sv. Tomáše v Brně a doufám, že se tam budu věnovat více duchovní činnosti,“ vysvětlil páter Hověz.

Jeho nástupce František Vavruša přichází po patnácti letech z Líšně. V novém kostele by například chtěl dovybavit mobiliář.