Krkonošské metro má i odpůrce. Podle železničářů můžou tramvaje na horách přinést problémy

Projekt Krkonošské metro, v rámci kterého by měly jezdit po horách tramvaje a vozit turisty, budí emoce. Spolek chce na zhruba dvoukilometrovém úseku začít testovat čtyři tramvaje z Ostravy už v příštím roce. Počítá se také s využitím části železniční trati mezi Martinicemi a Rokytnicí nad Jizerou. Některé obce však mají obavy, že by to mohlo ohrozit občasnou vlakovou dopravu a podobně se vyjádřili i železničáři.