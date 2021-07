První dva kameny zmizelých ve Zlíně připomínají manžele Weinsteinovy

První tři kameny zmizelých odhalili ve Zlínském kraji v roce 2013 v Boršicích, další víc než desítku pak v Kroměříži. Ve Zlíně nebyla silná židovská komunita, o to silnější je příběh Bernarda a Zdeňky Sidonie Weinsteinových. Ve třicátých letech měli v domě ve zlínské Rašínově ulici vyhlášený krejčovský salon a galanterii.

První kameny zmizelých ve Zlíně. Zdeňka a Bernard Weinsteinovi. Před válkou vedli galanterii a módní salon. Na poslední chvíli poslali do bezpečí 3 syny. Nacisti rodiče ve Zlíně neušetřili. Zemřeli v Terezíně a v transportu do Osvětimi. Dopis na rozloučenou bere dech… pic.twitter.com/BQ932Qchyx — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) July 21, 2021

Druhá světová válka je připravila nejen o dům. Tři syny stihli rodiče poslat do exilu, sami zahynuli v koncentračních táborech. Zanechali dopis na rozloučenou, který dodnes opatruje jejich vnučka.

23. ledna 1943 odjeli Weinsteinovi z židovského shromaždiště v ghettu v Holešově v transportu do Terezína, kde později zemřel Bernard, Zdeňka pak po transportu do Osvětimi. Domů do Zlína se po válce vrátil jen jeden syn, který proti nacistům bojoval v britské armádě.