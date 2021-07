Z Mladé Boleslavi se do Velkých Pavlovic přestěhovalo 40 syslů. Mají posílit tamní kolonii

„Sysel obecný patří mezi kriticky ohrožené, a tedy nejvíce chráněné druhy české přírody. V minulosti ho lidé pronásledovali a cíleně hubili jako zemědělského škůdce. Počty syslů klesaly také kvůli změnám v hospodaření v krajině. Ubylo tak míst, která by mohl samovolně osídlit. Sysla to dovedlo až na pokraj vyhubení,“ uvedl ředitel agentury František Pelc.

Mladoboleslavská zvířata podle ochránců vnesou mezi zbývající sysly ve Velkých Pavlovicích novou krev. To znamená, že se zvýší genetická variabilita a podpoří se tím další zdravý vývoj celé kolonie. Přesun syslů také odlehčí domovské kolonii na Radouči v Mladé Boleslavi.

Počet syslů v Mladé Boleslavi rapidně roste

Evropsky významná lokalita Radouč je jedním ze 42 známých míst v tuzemsku, kde ohrožený hlodavec žije, od ostatních se ale liší. Navazuje totiž na městské sídliště a s oblibou sem chodí lidé na procházky. Většinou neodolají a sysly krmí. Ti pak ztrácejí svou přirozenou plachost i ostražitost a snáz je může ulovit třeba kočka nebo dravý pták.

„Počty syslů na mladoboleslavské Radouči se rok co rok zvyšují. Pokaždé skoro dvojnásobně. Vloni jsme odhadovali, že zde žije asi patnáct set zvířat. Přitom v roce 2018 to byly asi jen tři stovky. Na našem území je to nyní největší kolonie tohoto kriticky ohroženého hlodavce,“ uvedla koordinátorka záchranného programu Tereza Brzobohatá.