Za podvod se solární elektrárnou u Borovan si zástupce firmy odsedí pět let, soud mu zvýšil trest

Olomoucký vrchní soud zpřísnil trest Marku Klimešovi za podvod se solární elektrárnou u Borovan na Českobudějovicku. Místo podmínky zástupce stavební firmy stráví pět let ve vězení. Revizní technik Tomáš Goldmann si odpyká tříletý podmíněný trest. Podle rozsudku se muži dopustili podvodu při zapojení elektrárny do distribuční sítě před koncem roku 2010 kvůli výhodné výkupní ceně elektřiny, ačkoliv věděli, že elektrárna nebyla dokončená. Za dvacet let provozu a garantovaných cen je škoda spočítaná na 160 milionů korun. Obžalovaným původně hrozil až desetiletý trest.