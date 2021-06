Opravuje se místo častých nehod u Jiřic na Nymbursku. Za deště prý v poli skončilo i několik aut

Na konci loňského září vynesla zatáčka řidiče do pole. Další den skončila mimo silnici další dvě auta nezávisle na sobě. Dva dny potom se situace opakovala. U Jiřic se bourá často, ne vždy jde jen o pomačkané plechy, nehody bývají i smrtelné.

Potíže tu jsou tak časté, že má místo i svou stránku na sociálních sítích, kde lidé sdílí postřehy.

„Sklon je špatný, ale také mlha a déšť. Jestliže někdo jede rychleji a sešlápne brzdu, tak skončí v poli,“ popisuje starostka Jiřic Miroslava Mičková (nestr.). To vše by se mělo změnit po úpravě terénu. Hrana silnice se posune o deset metrů dovnitř oblouku.

„Teď to byly dva oblouky těsně za sebou a nyní bude jeden plynulý o radiu 300 metrů. Vylepší to dopravní parametry,“ říká vedoucí projektového týmu rekonstrukce Miroslav Kunt.

Znamenat by to mělo i méně práce pro místního zemědělce, který vytahoval součástky, někdy i celá auta ze svého pole. Stejně pomáhal i jeho soused majitel autoservisu. „Jeden den jsme v podstatě nedělali nic jiného, než kontrolovali auta, která skočila do pole a pomáhali jim. Stane se, že tam za deště skončí čtyři až pět aut za den,“ popisuje každodenní realitu majitel autoservisu Vlastimil Němeček.

Díky úpravám silnice se nyní v místě zvýší maximální rychlost z padesáti na osmdesát kilometrů za hodinu. I tak ale bude záležet na tom, jak důsledně řidiči rychlost dodrží, aby nebourali.