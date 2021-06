Brno připravilo komentované prohlídky památek pro běžce. Inspiraci našlo v zahraničí

Dvě běžecké trasy s průvodcem o délce šest a deset kilometrů jsou v Brně absolutní novinkou. „Takzvané running tours jsou známé ze zahraničí, u nás jsou však stále ojedinělé. Vsadili jsme na ně proto, že chceme tento produkt oživit. Věříme, že nový formát přitáhne také mladší generaci, což je i letošním cílem,“ vysvětlila ředitelka TIC Brno Jana Janulíková.

Trasy vedou místy, která by při prohlídce v běžném tempu nebylo možné projít. S profesionálním průvodcem lidé v pomalejším běžeckém tempu proběhnou přes Vilu Tugendhat k Cejlu nebo přes Pavillon ke Špilberku. „Přestože bude tempo pomalejší, od každého účastníka se předpokládá dobrá fyzička i naběhané kilometry. Nezapomeňte dobrou obuv a vhodné oblečení s sebou,“ uvádí web go to Brno.