Ve zlínské zoo odchovali mláďata vydry obrovské. Návštěvníci už je mohou vidět venku

Chovatelé do expozice v chovatelském zázemí a později také v tropické hale vstupovali pouze při krmení, aby vydří rodinu co nejméně rušili. „Díky instalovaným kamerám jsme mohli pravidelně kontrolovat, zda mláďata prospívají a přibírají na váze. V současné době jsou mláďata téměř stejně velká jako rodiče, jen o něco drobnější. Chovatelé jejich hmotnost odhadují zhruba na 12 kilogramů,“ řekl Horský.

„Vydří pár od prvních počátků o mláďata skvěle pečoval. Dokonce bych řekl, že samec Dagget byl ještě pečlivější než samice, to se nezměnilo ani nyní. Jako první přibíhá na volání mláďat, při krmení nejdříve nabízí potravu jim a teprve poté si ryby bere pro sebe,“ pochválil vydry ředitel zoo, který by chtěl, aby mláďata zůstala s rodiči co nejdéle.

Mladé vydry se možná vrátí do jižní Ameriky

„Budeme přemýšlet, co bude dál. Odchov je opravdu mimořádný, vyjednáváme i s jihoamerickými zoo o přesunu do jejich zařízení, což by se nám velmi líbilo,“ uvedl. Chov v tamních zahradách má podle něj smysl, v budoucnu by se odtud mohly vydry vracet do volné přírody. Geneticky vhodné by bylo také promísení evropského a tamního chovu.

Domovinou vyder obrovských jsou deštné pralesy Jižní Ameriky. V dospělosti váží až 30 kilogramů a dorůstají délky od 100 do 130 centimetrů. Patří mezi ohrožené druhy zvířat, populace ve volné přírodě se odhaduje na pět tisíc jedinců.