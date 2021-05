Policie hledá dva školáky z Hodonínska, kteří se nevrátili domů ze školy

Bratři měli odejít z domu ve středu ráno do školy, tam však nedorazili a nevrátili se ani domů. Doma zanechali mobilní telefony, vzali si však s sebou svoje úspory. „Policisté po nich pátrali v terénu, prověřovali místa, ke kterým mají nějaký vztah,“ uvedl mluvčí.

Oba chlapci byli zřejmě naposledy viděni ve středu odpoledne při cestě linkovým autobusem, z něhož vystupovali v Uherském Hradišti. Podle policie je možné, že cestují dále a mohou být kdekoli. Policisté proto žádají veřejnost o pomoc při pátrání.

Bratři jsou vietnamského původu, starší je oblečený v černé bundě s kapucí a reflexními zelenými prvky, u sebe by měl mít tmavý batoh. Mladší by na sobě měl mít černou bundu s tmavě zelnými prvky na ramenou, měl by mít šedý batoh. Informace o chlapcích mohou lidé sdělit na tísňové lince 158.