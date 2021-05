Strakonická teplárna opět přerušila dodávky firmě Energo, která zásobuje sídliště

Energo nemělo s teplárnou smlouvu. Návrh smlouvy teplárna Energu poslala. Mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort uvedl, že teplárna tak splnila svou zákonnou povinnost.

Firma Energo do smlouvy podle Němečka v pátek doplnila chybějící výpovědní lhůtu a poslala ji teplárně podepsanou. Kopii mají podle Němečka radnice i ERÚ. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) ale uvedl, že smlouva, kterou jednatel Energa zveřejnil i na internetu, je falzifikát.

Podle Keborta se ERÚ zabývá situací na místě. Dále řekl, že dodávky tepla může obnovit jen teplárna a její většinový akcionář, jímž je město, které má v teplárně 77,3 procenta akcií.

Němeček podle starosty neříká pravdu. „My jsme dodávali tři čtvrtě roku, pořád není podepsaná smlouva, není zaplaceno, tohle vede ke krachu teplárny a poškození Strakonic. Souhlasím s tím, že to teplárna udělala, už to dál není možné. Topit lidem nemůžeme, nemáme licenci, abychom dodávali nad rámec dodávek, tu nám sebral ERÚ. Chtěl jsem, aby nám ji vrátili, ERÚ to odmítá. Volal jsem na ERÚ na pohotovost, tam mi řekli, že musím počkat do pondělka,“ řekl Hrdlička.

Kebort uvedl, že starosta telefonoval na vrátnici ERÚ. Dodal, že ERÚ nemůže nařídit dodávky tepla nad rámec licence, protože držitelem licence je Energo.