Koně v Tlumačově dostávají speciální stravu. Má zvýšit jejich výkon i zlepšit zdraví

Koně z hřebčína v Tlumačově na Zlínsku nyní dostávají granule s příměsí ostropestřece mariánského, pravidelně podstupují rozbor krve a vědci z Brna začali u zvířat používat také fitness hodinky s GPS a hrudní pásy.

Do výzkumu se zapojilo celkem čtrnáct koní, sedmi z nich je dvakrát denně podávána speciální krmná směs, dalších sedm koní dostává běžné krmivo. Koně pak trénují, běžně jako každý pracovní den, grafy a další údaje z hodinek pak vědci archivují. Sběr dat skončí v červnu, v létě pak začnou odborníci data zkoumat a porovnávat.

Lepší využití energie

Rozdíly jsou však podle vědců znát už nyní. „Koně potom s vyšší účinností využívají tuky a šetří si pohotovostní energii, což by mohlo být pro koně velice výhodné při sportu,“ uvedla výzkumnice z Ústavu výživy zvířat a pícninářství Hana Dočkalová.

„Každý rok tyto hřebce připravujeme na základní zkoušky výkonnosti, tím pádem je dáváme do zátěže. Zkouška ostropestřece je vlastně zkouškou toho, jestli budou tito hřebci snášet zátěž lépe,“ uvedl ředitel Zemského hřebčína v Tlumačově David Olejníček. Pokud se krmná směs osvědčí, mohla by se podobná cesta využívat i u jiných zvířat nebo u člověka. Výsledky by měli mít brněnští vědci příští rok.