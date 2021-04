Moravský „Hobitín“ má digitální mapu. Vrbice nechala udělat průzkum unikátních vinných sklepů

S nadsázkou je lidé označují jako moravský Hobitín. Sklepy ve Vrbici na Břeclavsku připomínají kulisy z filmu Pán prstenů. Podzemní soustava je stará tři sta let. Vinné sklepy jsou vykopané do kopce Stráž až v sedmi patrech pod sebou.

V Česku je to rarita – kudy ale sklepy přesně vedou, nikdo nezmapoval. Obec se proto rozhodla pro rozsáhlý průzkum. Objevit může i riziková místa. „Zároveň získat podklady i pro občany, kteří by do budoucna chtěli třeba některé sklepy opravovat. Ať ví, jaké jsou možnosti terénu, jaké jsou vzdálenosti mezi sousedy,“ popsal starosta Vrbice Tomáš Bílek (nez.). Celkem jich prozkoumali na 230.

Na výsledky měření čekal třeba i Bohuslav Horák. S výstavbou sklepa začal jeho dědeček. Sklep prý vykopali za jednu zimu. „Tady byli tři mistři, kteří to kopali, a šest kluků, kteří to všechno vozili ven. Měli jen krumpáč a lopatu. Sbíječka nebyla,“ popsal. Pod Stráží prohloubili až dvacet metrů. Přesně to ukázala až studie, kterou vypracovala specializovaná firma.