Safari park stěhoval mamuta. Galerie Zdeňka Buriana zapůjčila obrazy do Znojma

Safari park ve Dvoře Králové na Trutnovsku zapůjčil patnáct obrazů z Galerie Zdeňka Buriana pro výstavu v Domě umění ve Znojmě. Převoz obrazů z galerie se uskutečnil během uplynulého víkendu. Pojistná částka převážených obrazů dosahuje částky přibližně dvou milionů korun. Ve Dvoře Králové se nachází největší stálá expozice Burianových obrazů, které představují vývoj života na Zemi od prvohor do čtvrtohor. Jihomoravské muzeum plánuje realizovat výstavu Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana od 20. dubna do 20. června letošního roku.