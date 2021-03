Lidí potřebujících pomoc přibývá. Potravinová banka v Hustopečích se téměř vyprázdnila

„Opravdu přibývá organizací a tedy i jednotlivců a rodin, které se dostávají do materiální nouze. Máme dost potravin, ale nebylo by tomu tak v budoucnosti, kdyby se neměla organizovat jarní sbírka,“ řekl šéf Potravinové banky Jihomoravského kraje Pavel Kosorin s tím, že další sbírka potravin je v plánu 24. dubna.

Pomáhá se i jinde

Na další potravinovou sbírku se však čekat nemusí. „Máme tady v Hustopečích i food box. Je tady v místním marketu, kam můžou lidé vhazovat trvanlivé potraviny,“ upozornil vedoucí Sociálního odboru Městského úřadu v Hustopečích Tomáš Laz.

Dobročinnou sbírku ještě před Velikonocemi se rozhodli uspořádat také v brněnském divadle Husa na Provázku. Lidé tam mohou nosit trvanlivé potraviny a další věci až do 31. března. „Vždy od 8:00 do 20:00 – školní potřeby, sešity, pastelky a všechno, co by mohlo rodinám v hmotné nouzi a matkám samoživitelkám usnadnit situaci,“ řekl dramaturg divadla Martin Sládeček.

Pomoc z divadla Husa na Provázku zamíří do Domova svaté Markéty v Brně. „Často k nám přicházejí lidé z ulice ze zcela nevyhovujícího prostředí, často pouze se základními osobními věcmi. Materiální i potravinová pomoc jim velmi pomůže,“ řekla vedoucí domova Monika Žewucká.