Po brněnské Líšni se před 150 tisíci lety zřejmě proháněli zubři. Vědci zkoumají nalezenou lebku

Vědci z Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zkoumají zkamenělou lebku zubra stepního, kterou našli archeologové při záchranném výzkumu v Brně-Líšni. Lebka by mohla být až 150 tisíc let stará. Ověřit to pomůže metoda takzvané izotopové analýzy.