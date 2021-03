Začaly opravy silnic, které sloužily jako objížďky Nových Mlýnů. Budou stát sto milionů korun

Brodem nad Dyjí a Drnholcem projely v loňském roce stovky aut a kamionů, které mířily do Mikulova a dál do Rakouska. Most přes Nové Mlýny procházel náročnou opravou. Teď budou muset silničáři opravit zničené silnice, které musely odolávat neobvyklé zátěži.

V souvislosti s demontáží provizorního mostu a rekonstrukcí silnice bude v Brodě nad Dyjí část silnice třetí třídy uzavřená od 15. března do 15. dubna. Následovat bude také demontáž mostního provizoria v Drnholci, kudy vedla objízdná trasa ve směru na Vídeň, a opravy poškozené silnice v Dolních Dunajovicích.

Přes sto milionů korun

„V zimě jsme provedli pasportizace, tedy zhodnocení stavu poškození objízdných tras. Se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje jsme vybrali, které úseky jsou nejvíce poničené, a rozhodli o tom, které opravíme jako první. Jsou to právě opravy průtahu v Brodě nad Dyjí a v Dolních Dunajovicích. Postupně opravíme další poškozené úseky. Investice přesáhne částku sto milionů korun,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Oprava mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny skončila po tři čtvrtě roce loni v prosinci. Vyšla téměř na 300 milionů korun. Výjimečná byla i tím, že část betonáže museli provádět potápěči. Cílem bylo zajištění vyšší nosnosti mostní konstrukce. Uzavírka však motoristům komplikovala jízdu mezi Brnem, Mikulovem a Vídní, a to především v létě, kdy se na objízdných trasách tvořily kolony aut mířících na jih.