Sestra Františka chodí do nemocnice každý den. Duchovně podporuje pacienty i příbuzné

Tatínek paní Jany zemřel v nemocnici minulý týden za přísných protiepidemických opatření, nebyl ale v posledních dnech sám. Čas s ním trávila nemocniční kaplanka sestra Františka. „Vědomí, že za vaším blízkým chodí někdo, kdo ho může vyslechnout, kdo tam jenom je a není nemocniční personál, je neocenitelná pomoc, která se nedá ničím vyvážit ani ocenit,“ řekla paní Jana.

„Už to bylo krátce před smrtí, dva dny, kdy jsem se ho zeptala, jestli je to ještě k životu. A on otevřel oči a řekl: ano – ale tam nahoře,“ popsala sestra Františka. Nadějeplných i hlubokých rozhovorů nejen s umírajícími vedla už stovky, do nemocnice za pacienty i příbuznými chodí každý den.

Kytici růží jako poděkování za svou práci dnes dostala nemocniční kaplanka sestra Františka. Jenom v Brně pracuje deset kaplanů různých vyznání, celkově jich je v ČR asi 150. O rozhovory s nimi (nejen o duchovních tématech) je mezi pacienty zájem i během epidemie. 🌸#nemocnice pic.twitter.com/fpZ3LUKglW — Alzbeta Havlova (@Havlova_CT) March 10, 2021

Hovory o smyslu života, lidských vztazích

„Jsme tu od toho, aby lidé mohli promluvit o něčem hlubším, co se třeba nedá úplně popsat medicínsky, někdy ani ne psychologicky. Věci týkající se smyslu života, lidských vztahů, životních hodnot,“ vysvětlil vedoucí brněnských kaplanů Leo Zerhau.

Jenom v Brně pracuje podle informací Katolické asociace nemocničních kaplanů asi deset osob. V Jihomoravském kraji jich jsou dvě desítky. Celkově v České republice působí přibližně sto čtyřicet kaplanů. „Zájem o služby nemocničních kaplanů je docela velký, takže je pořád co dělat,“ poznamenal Leo Zerhau. Většina z nich je katolického vyznání. Pokud si ale pacienti přejí mluvit s někým z jiné církve, mohou jejich setkání domluvit.