Ve Zlíně se rozběhne další výroba respirátorů. Dorazila tam pátá linka z Tchaj-wanu

Linka dorazila do Zlína už ve středu, v pátek byly předány předávací protokoly mezi dárcem a příjemcem. Výrobní kapacita tchajwanské linky bude asi milion respirátorů měsíčně, uvedli zástupci firmy Spur a TZÚS.

Výrobní linky do České republiky Tchaj-wan slíbil dodat po loňské návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Čeští senátoři tehdy navštívili ostrov k nelibosti Číny, která ho považuje za svou vzbouřenou provincii.

Nejvýkonnější zlínská linka

Linku ve Zlíně nyní vybalí a smontují, výroba by měla začít co nejdříve. TZÚS si podle zástupe ředitele podniku Jiřího Kupšovského mohl ke spolupráci vybrat z většího množství partnerů. „Aby ten proces mohl být co nejrychlejší, zvolili jsme tuzemskou špičku v oboru, která je pro nás garantem toho, že to bude rychlé a tak, jak bychom si představovali,“ uvedl.