Sport v Ostravě přijde kvůli covidu o desítky milionů korun. Kluby budou škrtat

Basketbalisté z Ostravy by mohli v letošním roce přijít až o 800 tisíc korun. Vedení klubu ale zatím o odchodu hráčů nemluví, mohli by ale přijít o část peněz. „Vzhledem k tomu, že už nemáme asi moc kam sahat, tak budeme muset šetřit na platech hráčů a podle toho zařídit kádr na příští sezonu,“ uvedl generální manažer BK NH Ostrava Tomáš Ostarek.

K výrazným úsporným opatřením bude muset přistoupit i fotbalový Baník Ostrava, snížení peněz od města se může dotknout kteréhokoliv z 34 týmů v klubu. V hokejových Vítkovicích jdou veškeré prostředky z města výhradně na mládež, jde o několik milionů korun.

Ostrava přišla o miliardy

„V krajním případě bychom museli tyto ztráty kompenzovat i případným navýšením členských příspěvků, což by mělo pochopitelně negativní dopad na rodinné rozpočty našich hráčů,“ upozornil výkonný ředitel HC Vítkovice Ridera Petr Handl.

Většina klubů v Ostravě ale krok magistrátu chápe, město totiž kvůli koronavirové pandemii a úpravám daní přišlo o několik miliard korun do rozpočtu, teď musí hledat úspory. „V tuto chvíli, pokud se máme rozhodovat, jestli investovat peníze do zdravotnictví, do školství, do sociální oblasti nebo do sportu, tak ty priority jsou jasné,“ vysvětlila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová (Piráti).

„Jsme rádi, že avízo o této možné situaci přišlo včas tak, abychom se na to mohli připravit,“ řekl Handl. Hoffmannová uvedla, že pokud se během roku finanční situace zlepší, půjde víc peněz i pro samotné kluby. „Proto bych úplně nepovažovala tu situaci za fatální,“ dodala.

Ostravský magistrát chce i v budoucnu dále investovat do sportovní infrastruktury a budovat nebo opravovat hlavně sportoviště pro veřejnost.