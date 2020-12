Odboráři ostravského dopravního podniku kritizují nový systém střídání řidičů na linkách

Nový systém by v praxi znamenal, že řidič pojede každou jízdu na spoji jiné linky. To by podle odborářů mělo řadu rizik. Dopravní podnik v Ostravě provozuje dvanáct trolejbusových a téměř šedesát autobusových linek.

„Bylo dohodnuto například, že řidič během jedné směny nebude obsluhovat více než dvě až tři linky. A v tuto chvíli nám dali jízdní řády, kde řidič obsluhuje až sedm linek,“ řekl předseda Základní organizace odborového svazu Dosia při DPO Ivo Protivínský.

Řidiči mají podle Protivínského jezdit podle upravených jízdních řádů od 1. ledna, další fáze takzvané optimalizace má nastat 1. února.

Vystresovaní řidiči, zmatky v dopravě

„Řidič bude vystresovaný, že zajede někam jinam, splete se, bude muset couvat, nedej bože tam bude nějaký výkop, ty kolikrát nemáme na dopravní podnik hlášené, bude projíždět nějakou cestou, kde to není vůbec vhodné pro autobus. Možností, co se může stát, je spousta. Řidič bude vystresovaný, takže bude náchylnější k tomu, aby způsobil dopravní nehodu,“ varoval Protivínský.

Podnik podle něj zkomplikoval šoférům situaci i jinak. „Řidiči, kteří jezdili z oblasti Hlučína a měli střídání v Přívoze, tedy blízko, tak teď mají střídání třeba u Kotvy na opačném konci města. Takže jim značným způsobem zhorší pracovní podmínky,“ řekl odborový předák.

Dopravní podnik má propad tržeb, nechce ale propouštět

Mluvčí Dopravního podniku města Ostravy připustila, že úpravy zasahují do komfortu řidičů. „Nacházíme se v době, kdy kvůli koronaviru evidujeme velký propad tržeb a tuto ztrátu eviduje také náš zřizovatel statutární město Ostrava. V této situaci jsme mohli začít propouštět naše zaměstnance,“ uvedla Rycková.

To by podle ní omezilo i počet linek pro cestující. „Protože pokles našich služeb k cestujícím odmítáme, stejně tak jako propouštění, rozhodli jsme se pro dílčí zefektivnění výpravy autobusových spojů. Zároveň chceme zdůraznit, že i přes složitou koronavirovou situaci stoupají mzdy v DPO od 1. ledna zhruba o čtyři procenta,“ uvedla Rycková.

Odboráři žádají, aby se podnik vrátil k tomu, co bylo předjednáno. „Očekávám, že na toto téma budeme jednat. Řekli, že na jízdních řádech a na té optimalizaci trvají, takže v tuto chvíli je to taková patová situace,“ řekl Protivínský.