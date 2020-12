Obyvatelé Velkých Albrechtic nesouhlasí s bouráním starého mostu. Chrání obec před kamiony

Historický kamenný železniční most stojí na okraji Velkých Albrechtic, vede po něm železniční trať mezi Studénkou a Bílovcem a pod ním je silnice do Studénky. „Pro obec má tento viadukt velký význam, my ho vnímáme jako historickou stavbu. Podle nás pochází z roku 1890, z doby, kdy vnikla lokální trať,“ řekl starosta Velkých Albrechtic Miroslav Chudják (nez.).

Správa železnic ale plánuje nové přemostění trati. Změna by se týkala také silničního provozu. Kromě aut by pod mostem mohla projíždět také nákladní auta, toho se bojí místní. „Bylo by to samozřejmě zvýšení prašnosti, hlučnosti a tak dále,“ řekl starosta obce.

Historickou památkou most není

Před rokem podal Spolek obce Velké Albrechtice žádost na ministerstvo kultury, aby byl most prohlášen za historickou památku. Tím by bourání mostu zastavili. „Je dobré si uvědomit, že se stavěl za Rakouska-Uherska,“ řekl Martin Jermář ze Spolku obce Albrechtice.

Žádost spolku byla ale zamítnuta. „Komise prohlášení mostu památkou nedoporučila s tím, že památkové hodnoty mostu nejsou prokazatelné,“ sdělila mluvčí ministerstva kultury Ivana Awadová.

„My jsme přesvědčeni, že by bylo vhodnější investovat peníze do citlivé rekonstrukce mostní konstrukce a zachovat tuto historickou památku než investovat šestnáct milionů korun do železobetonové konstrukce,“ vysvětlil Martin Jermář.

Podle Správy železnic je ale most za svou technickou i morální živostností. „Nosná konstrukce je značně poškozená z častých kolizí ze silniční dopravy a značnou degradací pojiva i kamenné konstrukce,“ poznamenala mluvčí Správy železnic Nora Friebová. Demolice je naplánovaná na příští rok, aktuálně probíhá územní řízení.