V Ostravě začaly vánoční trhy. V Brně a Olomouci zatím vyčkávají

Vánoční trhy v Ostravě, které na Masarykově náměstí začaly v pátek, budou letos bez doprovodného programu, chybět bude i tradiční rozsvěcování vánočního stromu. Jednotlivé stánky jsou od sebe dál, než bývá obvyklé, a je jich tak i mnohem méně.

„Stánků je méně a jsou pouze na tomto (Masarykově) náměstí. Další trhy na Jiráskově náměstí letos nebudou,“ uvedla starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Zuzana Ožanová (ANO). Provozovatelé stánků by navíc neměli prodávat nic, co by se dalo konzumovat na místě.

„Kulturní program byl jednou z věcí, na kterou se Ostravané každý rok těšili. Náměstí bylo většinou v této době kulturního programu plné,“ uvedla redaktorka ČT Kateřina Golasovská s tím, že trhy naopak vůbec neproběhnou v Bohumíně, Havířově nebo Frýdku-Místku.

Vánoční trhy se uskuteční kromě Ostravy také v Opavě. Budou vypadat podobně, jako ty ostravské, to znamená, že stánků bude méně a budou dál od sebe. Rozsvěcování vánočního stromu se v Opavě rušit nebude, ale město ho bude přenášet on-line.