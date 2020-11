Koalici v Plzeňském kraji pojistila smlouva. ANO jde i na západě Čech do opozice, ODS bude mít čtvrté hejtmanské křeslo

Že se hejtmankou stane bývalá rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová a jejím prvním náměstkem volební lídr STAN a bývalý hejtman Josef Bernard (nestr.), oznámily strany již dříve. Mauritzová bude mít v radě na starost zdravotnictví, Bernard regionální rozvoj, životní prostředí a fondy EU.

STAN obsadí také post náměstka pro dopravu, kterým bude Pavel Čížek. Radním pro sociální věci se stane Rudolf Špoták (Piráti), radním pro IT a digitalizaci Pavel Hais (Piráti). Náměstkem pro ekonomiku, majetek a investice bude Pavel Karpíšek (ODS), radním pro školství a sport Rudolf Salvetr (ODS), oblast turistiky a podnikání bude mít na starost Marcela Krejsová (ODS) a radním pro kulturu a památkovou péči se stane Marek Ženíšek (TOP 09).

Radní, kteří jsou zároveň starostové a své radnice nechtějí opustit, budou v nových funkcích jako neuvolnění. To stanovili jako podmínku své účasti v koalici Piráti. „Neuvolnění radní splňují náš etický kodex. Všichni to věděli od úvodních jednání a bylo naší podmínkou mít to v koaliční smlouvě,“ řekl jejich volební lídr Rudolf Špoták.

Nová koalice sestává sice ze tří kandidujících subjektů, fakticky ale bude spoléhat na hlasy zastupitelů z šesti různých hnutí. V Plzeňském kraji společně kandidovaly ODS a TOP 09, ale společnou kandidátku měli i STAN, Zelení a hnutí Pro Plzeň. Piráti šli do voleb samostatně.