Obhajující senátor Radek Sušil postupuje v obvodu Karviná z druhého místa. Vyzyvatelem mu bude Ondřej Feber z ANO

Dlouholetý senátor za Karvinou, sociální demokrat Radek Sušil, nezopakoval svá předchozí volební vítězství a do dalšího kola postupuje z druhé příčky. Z první pozice jde do druhého kola senátních voleb Ondřej Feber za hnutí ANO. Oba po prvním kole volby dělí 2517 hlasů.

Feber v reakci na výsledek voleb řekl, že překvapen není. „Myslím, že lidé mi za těch 30 let, co tady působím v regionu, věří.“ Dodal také, že nedokáže odhadnout, zda Sušil bude těžký soupeř. „Je to člověk, kterého znám, kamarádíme se a nic proti němu nemám, ale já chci vyhrát,“ řekl Feber. Nechce usilovat o podporu jiných kandidátů, chce se spíše zaměřit na to, aby lidé věděli, že je další kolo voleb, a přišli volit.

Sušil uvedl, že s výsledkem by spokojen být neměl. „Někdo mě favorizoval, ale já jsem byl vždycky v těchto věcech realista z toho důvodu, že kandiduju za stranu, která nemá v současné době na růžích ustláno,“ uvedl Sušil. Dodal, že druhé kolo vždy začíná na bodu nula. Febera považuje za velmi silného kandidáta. Také Sušil chce lidi přesvědčit v druhém kole hlavně k účasti a přilákat kandidáty, kteří nechtějí volit hnutí ANO. Žádat chce i o podporu neúspěšných protikandidátů z prvního kola.

Svou reakci pak na sociálních sítích ještě doplnil. „Ve 2. kole voleb stojíme na stejné startovní čáře –⁠ hlasy z 1. kola se nepočítají. Jděte proto, moc prosím, k volbám ještě jednou 9. nebo 10. října,“ napsal Sušil.

Na třetím místě skončil Radim Kravčík (za Piráty) s 10,94 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Miroslav Chlubna (NEZÁVISLÍ) s 9,75 procenta hlasů. Pátou příčku obsadila Zdena Černínová (za KSČM), volilo ji 8,67 procenta lidí. Šestý je Marian Lebiedzik (za DV 2016) se 7,51 procenta a sedmá Naděžda Franková (SPD) dostala 7,35 procenta hlasů. Na osmém místě skončil Radomír Prus (nezávislý) s 5,22 procenta hlasů. Devátý skončil Daniel Placzek (za Trikolóru) se 3,66 procenta. Desátý je Lubomír Kuznik (za VOK), volilo ho 2,93 procenta voličů.

Železničář proti lékaři – kdo jsou postupující do druhého kola?

Ondřej Feber se narodil ve Stonavě. Vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině a absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole báňské. Do roku 1990 následně pracoval v dole Československé armády v Karviné jako důlní technik.

Jeho politická kariéra začala hned po revoluci v roce 1990, kdy jej obyvatelé Stonavy poprvé zvolili starostou. Svůj post později sedmkrát obhájil. V roce 2000 se pak stal poprvé senátorem za okolní karvinské obce. V horní komoře byl místopředsedou ústavně-právního výboru. V dalších volbách v roce 2006 se již jako bezpartijní neúspěšně pokusil o znovuzvolení, mandát zkoušel obhájit ještě v roce 2008. O rok později vstoupil do SPOZ, členem hnutí ANO je od roku 2011. V letech 2010 a 2017 neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny.

Proti Feberovi stojí sociální demokrat Radek Sušil. Vystudovaný lékař do Senátu poprvé kandidoval v roce 2008. Tehdy jako jediný postoupil přímo z prvního kola a kandidoval jako nestraník s podporou ČSSD. Do strany jako takové vstoupil o rok později.

Jeho politická kariéra ale začala už na začátku tisíciletí. Do politiky totiž vstoupil v roce 2002 po úspěšných komunálních volbách –⁠ šestnáct let byl členem zastupitelstva Karviné a současně předsedou její zdravotní komise. V roce 2014 se Sušilovi podařilo senátorský mandát obhájit.

Karviná tak podruhé za sebou zažije v senátorském duelu bitvu mezi sociální demokracií a hnutím ANO. Stejně jako před šesti lety totiž postupují do druhého kola zástupci právě těchto stran. V roce 2014 se o místo v Senátu utkal Sušil a Martin Gebauer –⁠ dva lékaři, které od sebe v prvním kole dělilo téměř tři a půl tisíce hlasů. Vítěz prvního kola byl tehdy právě Sušil. Ve druhém kole dokázal Gebauer náskok svého soka stáhnout. Ale na senátorský post to nestačilo. Sušil pozici získanou v roce 2008 obhájil.