Hasiči hledají zdroj úniku chemikálie do Bečvy. Lidé a jejich zvířata by neměli do řeky vstupovat

Několik desítek hasičů se v neděli zpočátku snažilo zachytit neznámou látku do nainstalovaných norných stěn, poté je však stáhli, protože látka je mísitelná s vodou. Lidé na sociálních sítích mluví o množství uhynulých ryb od Choryně na Vsetínsku přes Teplice až do Hranic, rybáři podle nich vytahují z řeky mrtvé parmy, pstruhy i candáty.

Mrtvá řeka-Bečva.Zatím neznámá látka, podle rybářů možná chlór, zabila desítky tun ryb. Jsou vidět i na břehu.Vyskakovaly z vody, aby se zachránily. K úniku zřejmě došlo u Choryně nedaleko Val. Meziříčí. Bečva je zasažena asi v délce 20-30 kilometrů. Lidé by neměli k vodě chodit. pic.twitter.com/TTjp4bIO1G — MartinLastuvkaCT (@MartinLastuvka) September 21, 2020

„Úhyn ryb je v řádu tun. Na místě máme jednotku u Ústí a druhou u Lipníku nad Bečvou. Spolupracujeme s rybáři při odlovu uhynulých ryb. Odebíráme znovu vzorky, během dneška (pondělí) je odešleme do chemické laboratoře ve Frenštátě pod Radhoštěm. Další postup budeme koordinovat s dotčenými úřady a rybáři,“ řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová. V neděli hasiči zasahovali na řece v úseku od Hustopečí nad Bečvou po Hranice.

Radnice varují před vstupem do řeky

V reakci na situaci přerovská radnice apelovala na obyvatele, aby nevstupovali do řeky a neodebírali z ní vodu pro jakékoliv účely. Důvodem je to, že během dne se kontaminovaná voda dostane na Přerovsko. „Úředníci jsou v kontaktu se všemi složkami, které budou zasahovat ve chvíli, kdy se neznámá látka dostane po proudu do Přerova,“ uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová.