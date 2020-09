Plošné nošení roušek i připravenost Karlovarska na další vývoj pandemie byly tématem debaty krajských kandidátů

přehrát video 1. část předvolební debaty krajských lídrů pro Karlovarský kraj Zdroj: ČT24

Eva Valjentová za KSČM rozumí rozhodnutí vlády. Dodala, že když jsou lidé disciplinovaní, je větší šance na zastavení šíření pandemie. Zároveň si však myslí, že vláda měla vyzvat k tomuto kroku dříve. Naproti tomu kandidátka za SPD Karla Maříková s plošným rozhodnutím nesouhlasí, protože nemá smysl. Podle ní by mělo platit jen tam, kde je ohnisko nákazy. Lidé by roušky měli nosit jen v regionu, kde je větší nákaza. Upozornila také, že někteří lidé nosí roušku třeba 14 dnů, zatímco se prodýchá za dvě až čtyři hodiny. Zavedení roušek je vzhledem k současnému vývoji nezbytný a logický krok, jen měl přijít dříve, myslí si Josef März, kandidující za VOK – Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci. Dokonce si myslí, že se možná s nošením roušek ani nemělo přestávat. Odkázal přitom na některé státy, kde to prospělo.

Jiný názor měl pak Petr Kulhánek za STAN – Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09. Podle něj jde o překotné rozhodnutí, ze dne na den a je v rozporu s tím, o čem byli občané předtím informováni. Popírá to podle něj předsevzetí vlády a princip semaforu. Navrhl by, aby komunikace s občany měla logiku a návaznost. Není pro to, aby toto opatření bylo plošné. Rychlé rozhodnutí vlády o zavedení povinnosti nosit roušky hájil kandidát ANO Petr Kubis. Situace se mění z hodiny na hodinu, je nutno rychle reagovat, zdůraznil. Zástupce Pirátů Josef Janů řekl, že nezná přesně usnesení vlády a měl by mnoho otázek na jeho konkrétní provádění. Věří, že ve čtvrtek nebude všechno jinak. Hovořil také o zodpovědnosti každého za své zdraví. „Vše řešíme, snažíme se dávat lidem rozkazy,“ dodal. Kandidát koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků Karel Jakobec si myslí, že rouška nikomu neublíží. Zmínil, že zatímco na jaře všichni šili, teď už nevěří, že lidé budou opět disciplinovaní.

Disciplínu nabourává chaotičnost, opatření jsou bez návaznosti, kritizoval kroky vlády kandidát ČSSD Michal Červenka. „Když slyším rouška, tak je to už noční můra,“ řekl kandidát za uskupení Zdraví Sport Prosperita Petr Ajšman. S odkazem na různá nařízení, na počty lidí, kde se mohou shromažďovat, mu to nepřijde jako profesionální řízení. Dodal, že vše je především o hygieně, mytí rukou, dodržování hygienických předpisů v MHD či veřejných prostorách. „Nemyslím si, že by rouška zamezila šíření koronaviru,“ doplnil. Jaký byl uplynulý půlrok v Karlovarském kraji a jak dál V další části předvolební debaty hovořili kandidáti o zdravotní situaci v Karlovarském kraji za poslední půlrok i o některých opatřeních do budoucna. März (VOK – Volba pro kraj) považuje za jeden z největších problémů kraje špatnou dostupnost primární zdravotní péče. Vedení kraje by mělo podle něj podporovat dostupnost bydlení pro lékaře i zajištění práce pro jeho rodinu. Takový program se přijal před dvěma lety, řekl Jakobec (ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků) a připomněl dotace na lékaře a zdravotnický personál. Dodal, že nevýhodou kraje je to, že nemá fakultní nemocnici a není tak atraktivní jako velká centra, navíc je zde konkurence z Německa. Valjentová (KSČM) uvedla, že kraj měl možná rychleji reagovat na nástup nemoci, zaznamenat vznikající problémy. Připomněla situaci s nákazou v chebské nemocnici. Kubis (ANO) oponoval tomu, že by se zde něco zanedbalo. Hovořil o zákazu návštěv i o tom, že se podařilo situaci v Chebu vyřešit v řádu několika hodin ve spolupráci s premiérem a armádou. Kulhánek (STAN – Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09) v diskusi uvedl, že se při pomoci různým skupinám občanů, kdy se kraj dokázal postarat o rizikové skupiny, zapomnělo na pendlery. Řekl například, že pro ně chyběly informace, které se musely zajišťovat mimo hejtmanství.

Janů (Piráti) s tímto hodnocením nesouhlasil. Domnívá se, že kraj reagoval rychle a na jeho stránkách se objevilo dostatek informací. „Ti, co nevěděli, jen nesledovali stránky kraje,“ uvedl a dodal, že je to na osobní zodpovědnosti každého. Červenka (ČSSD) věří, že se vedení kraje poučilo z počátku šíření nemoci a že nemocnice, hasiči i další jsou vybaveni ochrannými prostředky. Ajšman (Zdraví Sport Prosperita) si naopak nemyslí, že je kraj připraven na případné zhoršení situace. Podle něj by měl zajistit hygienické prostředky, roušky – i když si o nich myslím svoje –, a to nejen pro lidi z první linie. Ale třeba i pro řidiče autobusů, uklízečky či lidi ze služeb. Za důležitý krok by považoval také uklidnit situaci, nestrašit lidi a vysvětlovat jim hygienické postupy, působit osvětou. Maříková (SPD) si myslí, že nemocnice jsou připraveny na případný nápor a mají dostatek ventilovaných lůžek. Domnívá se, že menší celky se připravily lépe než vláda a jsou schopny se se situcí vypořádat pružněji.

Diskutující se do debaty nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.

