Povodeň ho připravila o ženu a zničila dům. Rodině policisty ze Šumvaldu poslali lidé 1,5 milionu

Následky povodní Petr Večeřa za vydatné pomoci kolegů a přátel odklízel několik týdnů. Ačkoliv jsou stopy po povodni u jeho domu již téměř zameteny, při pohledu na okno v přízemí se nemůže ubránit vzpomínkám. „Toto okno prasklo. A do domu, kde jsme se cítili v bezpečí, naráz vnikla masa vody a klády a vše zaplavila. Bylo to strašně rychlé, všechny místnosti se zaplnily až po strop,“ popsal Večeřa.

S každým deštěm stoupá v obci nervozita

S následky povodní dodnes bojuje i samotná obec. V ulicích stojí cisterny s pitnou vodou a studny, na kterých jsou lidé závislí, stále ještě nejsou v provozu. „Před týdnem se dokončilo poslední čištění zasažených studní, je jich téměř pět set. Příští týden by se měl uskutečnit hromadný odběr vzorků vody,“ řekl starosta Šumvaldu Josef Šenk (ODS).

Obec se pustila též do prací na toku, který Šumvaldem vede; stále se také třídí skládky. „S každým deštivým počasím je ta nervozita velká. Někdo se bude bát už do konce života. Teď už to není otázka jestli, ale kdy a kde. Protože už nikdo si nemůže myslet, že u nás se to nemůže stát,“ uzavřel starosta Šumvaldu.