Klavír, u kterého skládal Beethoven, je po rekonstrukci opět k vidění na zámku v Hradci nad Moravicí

Hrabě Lichnovský koupil klavír v Paříži přímo pro svou vzácnou návštěvu Ludwiga van Beethovena, se kterým se seznámil ve Vídni. Klavír zdobí skleněné desky s podmalbou ze zlata z dílny bratrů Erardových. Pomáhal je zdobit i sochař Antoine Rascalon.

„Ta podmalba je udělaná tak, že celé to sklo bylo nejprve pokryto plátkovým zlatem. Potom bylo lemování vykryto plátky stříbra, vyškrabán stříbrný ornament, nakonec se vykrývala plocha barvou,“ popsala zdobení desky klavíru restaurátorka Eva Rydlová.

Zdobení bylo ve velmi špatném stavu

Do dílny restaurátorka podmalby odvezla v prosinci. „Dá se říct, že jsme k restaurování přistoupili pět minut po dvanácté, podmalby byly opravdu ve velmi špatném stavu, jednotlivé pozlacené kousky byly poodpadávané,“ řekla kurátorka pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži Helena Štaufčíková.

Některé barevné složky držely pomocí pryskyřice a oleje. Někde odpadly, jinde se nalepily na papír na zadní stěně. „Tím, jak jsem musela snímat papír, tak se celá podmalba rozpadala a já jsem ji pod mikroskopem skládala zpátky,“ vysvětlila restaurátorka.

Beethoven odmítl hrát napoleonským vojákům

Beethoven navštívil Hradec nad Moravicí poprvé v roce 1806. Zůstal tři měsíce. „Máme tady také originální psací stůl, na kterém Beethoven psával,“ ukázal kastelán Radomír Přibyla. Skladatel se na zámek vrátil o pět let později. To už ale odmítl hrát napoleonským vojákům, které kníže hostil. „Jsou dvě varianty, kam odešel. Buď do Opavy, nebo do hájovny v oboře Jelenice. Dodneška se o tom diskutuje,“ podotkl kastelán.

V Hradci nad Moravicí plánovali oslavy dvě stě padesátého výročí skladatelova narození, epidemie koronaviru je ale zastavila. V rámci jubilea se alespoň podařilo zrestaurovat jeden z nejhodnotnějších kusů zámeckého mobiliáře.