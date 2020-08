Jihomoravský kraj letos zrekonstruuje silnice za více než miliardu korun

Pro smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury bylo při mimořádném zasedání zastupitelstva všech padesát přítomných zastupitelů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. „Potřebovali jsme to schválit co nejdříve. Řádné zastupitelstvo je až za měsíc, proto jsme se sešli mimořádně. Dokud není podepsaná schválená smlouva, nemůžeme peníze profinancovávat. A my potřebujeme stavby zahájit co nejdříve,“ vysvětlil hejtmanův náměstek zodpovědný za dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Opravovat se budou silnice i mosty

Kraj má připravený seznam šestadvaceti oprav, které může letos zahájit. Některé i letos skončí, jiné přesáhnou a do roku příštího. Mezi velké stavby patří třeba rekonstrukce silnice u Staroviček, Rakvic a Břeclavi s odhadovanými náklady téměř 30 milionů korun. „Bude opraveno osm mostů a také opravíme povrchy silnic, třeba v Brně je to ulice Seifertova, dlouho kritizovaná silnice mezi Újezdem a Žatčany nebo komunikace do Mokré-Horákova,“ řekl Hanák.

Další akce jsou například rekonstrukce Boršovské ulice v Kyjově, oprava Rakšické ulice v Moravském Krumlově, čtvrtá etapa oprav silnice od Štítarů k hranicím kraje nebo třeba rekonstrukce mostu ve Velkých Němčicích. Mosty nechá kraj opravit i v obcích Bratčice, Syrovice, Otnice nebo Němčany a Drásov.

Krom peněz od státu dává kraj zhruba čtvrt miliardy z vlastního rozpočtu a přes půl miliardy získal z Evropské unie. Stát poskytuje krajům peníze na opravy silnic nižších tříd už několik let, obvykle si rozdělují částku čtyři miliardy korun.