Masarykova univerzita otevírá obor kyberbezpečnost. Odborníků je nedostatek

Do prvního ročníku oboru kyberbezpečnosti by letos mělo nastoupit třicet studentů, v dalších letech to bude více. Absolventi tříletého bakalářského programu mohou nastoupit do praxe například jako správci systému, provozovatelé bezpečnostního operačního střediska nebo členové bezpečnostních týmů CSIRT, softwaroví inženýři bezpečnostních aplikací a podnikových systémů i jako školící pracovníci nebo asistenti manažerů kyberbezpečnosti.

Poptávka po odbornících na kyberbezpečnost je obrovská

„V Evropě je poptávka po stovkách tisíc lidí, kteří jsou schopni zastávat pracovní místa v této oblasti. Celosvětově se mluví až o téměř dvou milionech volných pracovních míst. Kvalitní vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti je proto zásadní. My jej navíc budujeme jako unikátní multidisciplinární program bezprostředně propojený s praxí,“ uvedl garant nového programu na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity Tomáš Pitner.

Program je akreditovaný jako profesní, což znamená, že jeho velkou část tvoří stáže ve veřejných institucích i u komerčních partnerů. S jejich skladbou pomáhal mimo jiné Dušan Navrátil, bývalý ředitel a zakladatel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který dnes působí na expertní pozici právě na Fakultě informatiky MU.