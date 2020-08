První burčák bude o týden později než loni, kvůli chladnějšímu počasí

První burčák v sezoně bývá z raných odrůd Irsai Oliver nebo Solaris. Tuto odrůdu právě sbírají i ve Valticích, letos později než v minulých letech.„Extrémní byl rok 2018, který byl velmi raný, ten jsme sbírali už začátkem srpna,“ řekl vinař Marek Šťastný. „Počasí se po několika letech vrací do normálu,“ poznamenal prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Úroda je podle Marka Šťastného zatím dobrá. Hrozny vypadají zdravě. „Jsou krásně nalité. Letos byl dostatek vláhy,“ říká s tím, že to zaručuje i dostatek vylisované šťávy. Předtím se ale musí hrozny roztřídit a oddělit bobule od stopek a vinařský lis z nich pak dostane to nejlepší. Čerstvou hroznovou šťávu vinaři čerpají do tanků a pak ji odkalí. Po zkvašení z ní bude burčák.