Jedna z českých železničních katedrál přestane chátrat. Začala rekonstrukce českobudějovické nádražní budovy

Když se začala rekonstrukce připravovat, hovořilo se o ceně kolem 200 milionů korun, nakonec půjde bezmála o 690 milionů. Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody je to změnou zadání.

„Byl zde smělý záměr, že do dvou let se udělá design budovy a zasanuje se to, co je v nejhorším stavu. Já se však rozhodl, že pokud už to budeme dělat, tak se vším všudy, veškeré sítě, vnitřní prostory. Projekt se přepracoval, a proto obnos trochu narostl,“ řekl Svoboda.

Práce by měly skončit v roce 2022 – nejpozději před koncem roku, ředitel Správy železnic však řekl, že by mohlo být vše hotovo již do konce letních prázdnin.