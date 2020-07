NeFestival v Dolních Vítkovicích zahájí Cirk La Putyka. Dvě zahraniční kapely nepřijedou

Akci NeFestival, která se koná v termínu Colours of Ostrava, zahájí ve středu večer představení souboru Cirk La Putyka s třiceti pěti akrobaty, herci a tanečníky. Na akci ale nakonec nepřijedou dvě zahraniční kapely. Epidemiologická opatření to neumožní kapele Dubioza kolektiv z Bosny, do potíží se dostala i estonská kapela Trad.Attack!