Desinfekce nestačí. Organizátoři festivalů by měli registrovat všechny účastníky, doporučuje epidemiolog

Organizátoři festivalu Beats for Love v Ostravě se nenechali odradit a uspořádali akci pro tisíc lidí. „Měli jsme dezinfekce na všech vstupech, navýšili jsme kapacity barů, malý chaos byl s rouškami, do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli musí být. My jsme je návštěvníkům doporučovali, podle hygienické stanice být nemusely. Naši fanoušci byli spokojení, žádnou negativní reakci jsme nezaznamenali,“ řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Rizika rozšíření nákazy, i přes to, že je Ostrava dvacet kilometrů od Karviné, kde jsou podobné akce zakázané, se nebojí. „Riziko je život sám o sobě jako takový. Já nejsem lékař nebo zdravotník, nicméně mám pocit, že je to v podstatě další infekční, virová nemoc, která alespoň u nás nějak nepřevyšuje ty ostatní, které už jsme tady zažili,“ řekl.

Největší festivalou akci léta Colours of Ostrava nahradí Nefestival uspořádaný také pro omezený počet lidí. „Určitě připravujeme posílení hygieny, dezinfekce, budeme využívat kamenné toalety, navyšujeme úklid a tato hygienická opatření jsou namířená nejenom pro návštěvníky jako servis, ale i pro účinkující,“ popsal hygienická opatření mluvčí festivalu Colours of Ostrava Jiří Sedlák.

Účastníci festivalů by měli být dohledatelní

Hygienická opatření ale podle epidemiologa Jiřího Berana nejsou všechno. Provádět by se podle něj měla registrace všech účastníků. „Pokud organizátoři zajišťují registraci, mají jméno, příjmení, telefonní číslo člověka, který se zúčastnil, pak je to bez problémů, ale pokud jim tyto údaje chybí a objeví se jeden nemocný, tak můžete mít absolutní jistotu, že nemoc roznese do celé republiky,“ řekl epidemiolog.

Registrace by se podle něj měla provádět na všech akcích, kde může docházet k většímu a intenzivnějšímu přenosu onemocnění. „ Na koupališti ten kontakt není takový, navíc se lidé koupou ve chlorované vodě, která je viru nepříjemná, ale například na fotbalovém zápase bych byl určitě pro, aby se diváci registrovali,“ vysvětlil.