Káva nad kostmi mrtvých vojáků? Proti odpočívadlu na bitevním poli u Hradce se zvedl odpor

Zlobí se i starosta Všestar, v jejichž katastrálním území se před 154 lety bojovalo a za dva roky se má stavět. „V žádném případě se s námi neradili dopředu, nelíbí se nám to,“ řekl místostarosta Vladimír Fof (nestr.).

Ředitelství silnic a dálnic po kritice nabídlo, že odpočívadlo zmenší a ani na něm nepostaví čerpací stanici, ale to správcům pietního území nestačí. Parkoviště by na něm nemělo být vůbec, míní. „Všichni známe doprovodné jevy, které kolem odpočívek jsou. Nebudeme si namlouvat, že by tam byl extra pořádek, a to prostě nemůžeme dopustit,“ uvedl Balcárek.