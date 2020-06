Otrokovicím bude radno se o prázdninách vyhnout. Kvůli uzavřenému sjezdu z dálnice

Dostavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic na Zlínsku si téměř celé letní prázdniny vyžádá uzavření exitu 32 na dálnici D55 ve směru od Přerova do Zlína. Veškerou dopravu bude nutné svést do Otrokovic. Řidiči, kteří se chtějí vyhnout centru města a případným kolonám, by měli zvolit jinou trasu.