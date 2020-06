Plyšový pes záchranář bude na jižní Moravě uklidňovat dětské pacienty

Ve dvou letech měl malý Vojtíšek úraz, kvůli šoku a pláči nekomunikoval s rodiči ani přivolanými záchranáři. Pomohla až plyšová postavička Kryštůfek, kterou s sebou vozí záchranné služby ve všech krajích.

„Vojtíšek začal být komunikativní, přestal plakat. Spolupráce byla pak úplně v pohodě, celou cestu do nemocnice povídal záchranářům o plyšákovi. Nedovedu si představit, co by bez něj bylo,“ řekla jeho matka Michaela Dvořáková. Kryštůfek bude mít na jižní Moravě dalšího pomocníka, pejska záchranáře.

Výjezd k dětskému pacientovi totiž představuje podle záchranářů vždy stres pro dítě, jeho rodiče i je samotné. „Chceme zmírnit stres a napětí u dětských pacientů. Víme, že plyšové hračky zabírají na to, abychom měli prostor se starat o zdraví malého pacienta. I proto jsme představili nového maskota, plyšového pejska záchranáře, který bude malým pacientům pomáhat obtížnou situaci zvládat,“ řekla ředitelka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Hana Albrechtová.

Kromě dětských pacientů hračky využijí záchranáři například při dopravních nehodách, kdy rodiče potřebují ošetření a nezraněné dítě je zapotřebí rozptýlit a uklidnit.

Hasičům už 11 let pomáhá dráček Hasík

Od roku 2009 pomáhá dětem v krizových situacích také plyšový dráček Hasík. Dítě obdarované dráčkem se místo pohledu na zraněné rodiče soustředí na novou hračku a zasahujícím hasičům se s ním daří mnohem lépe navázat kontakt a pomoci mu. Ročně vydají jihomoravští hasiči dětem u zásahů až osmdesát draků.