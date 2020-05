Kostel svatého Havla v Praze dostane nový zvon. Na internetu se na něj složili turisté

Podle ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřeje Boháče bude nový zvon pro kostel svatého Havla odlit na začátku června, následně bude převezen do Prahy. „Kvůli koronaviru se projekt zpozdil, zvon bude pravděpodobně odlit pátého června. Za zhruba tři týdny dorazí do Prahy,“ uvedl Boháč. Právě on byl spolu s tvůrci internetového pořadu Honest Guide iniciátorem sbírky.

Cílovou částku sbírky, kterou organizátoři stanovili přesně na 111 111 korun, se podařilo na internetu vybrat za rekordní dvě a půl hodiny. „Dělá mi obrovskou radost, že většina příspěvků je ze zahraničí a jeden švédský pár poslal dokonce 50 tisíc korun,“ komentoval v prosinci výsledek jeden z tvůrců internetového pořadu Honest Guide Janek Rubeš. V jednom z dílů pak Rubeš uvedl, že zvon odlijí v rakouském Innsbrucku.