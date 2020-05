V noci svítí a má akustiku jako koncertní sál. Brno otevřelo novou halu pro údržbu tramvají

Denní údržba tramvají se podle lidí z dopravního podniku technologicky konečně posunula z minulého století do současnosti. „Vozovna Pisárky je nejstarší vozovna, byla uvedena do provozu už v roce 1896. To, co se doposud dělo, bylo naprosto nevyhovující,“ řekl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Každý večer projede vozovnou sto třicet tramvají. Všechny je třeba vyčistit a vydezinfikovat. Procházejí i nezbytnou technickou kontrolou. „Kontrolují se tady kolejnicové brzdy, kotoučové brzdy, kola,“ popsal zámečník kolejových vozidel Petr Bělka.

Tramvaje čekaly ve frontě až na Mendlovo náměstí

Dříve to všechno trvalo podstatně delší dobu a vyžadovalo trpělivost zaměstnanců. „Stávalo se, že vozidla stála až na Mendlovo náměstí, trvalo půl hodiny, než řidič dovezl vůz do haly, a pak teprve mohl jít domů,“ popsal ředitel Havránek. Schéma řazení vozů už místo papíru zobrazují monitory.

Nová budova je nepřehlédnutelná především zvenčí, v noci barevně svítí. Její kovový plášť s dírami a speciálně vytvarovaná fasáda navíc brání tomu, aby se hluk projíždějících tramvají odrážel a zvyšoval tak hlukovou hladinu v ulici.

V hale by se daly pořádat i koncerty

Podle studie má také stavba velmi dobrou akustiku, řekl Miloš Havránek. „Když zakryjeme kanály pro prohlídku tramvají, můžeme tu udělat koncert až pro patnáct set lidí. Až skončí veškerá opatření a bude to možné, rádi bychom nějaký uspořádali,“ řekl.

Hala v brněnských Pisárkách je součástí druhé etapy modernizace vozovny, která stojí včetně projektu zhruba 400 milionů korun. V plánu je stavba nové myčky ve staré hale a zastřešení kolejiště mezi starou a novou halou. Celá druhá etapa má být hotova do konce letošního srpna, nová myčka by tak měla začít fungovat během září.

V Pisárkách je v projektové přípravě také třetí etapa, která zahrnuje smyčku u zastávky Lipová včetně nástupišť, podchodů a přístupových tras k plánované multifunkční hale na výstavišti. Závěrečná čtvrtá etapa bude zahrnovat kompletní zastřešení kolejiště, kde jsou tramvaje odstavené.