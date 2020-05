Ve Frýdku-Místku otevřeli animal box. Lidé do něj mohou vkládat nalezená zvířata

Takzvaný SOS animal box je ve veterinárním centru ve Frýdku-Místu dostupný čtyřiadvacet hodin denně. Při příchodu musí nálezce nejprve zavolat, aby se k němu přes speciální dveře dostal.

„Přes mobil ovládáme otevření dveří, kontrolujeme přes kameru, jestli se dveře otevřely, klienta máme na telefonu,“ popsala veterinářka veterinárního centra Vetmanie Jana Kouřilová.

Několik kotců a různé druhy krmiva

Když nálezce vejde se zvířetem do chodby, je tam připravený záchranný box, kde je několik různých kotců, kam jej může umístit. S pomocí veterináře na telefonu mu také poskytne základní péči a dá mu případně první pomoc. „V případě, že je špatné počasí, to zvíře je podchlazené, tak je možnost zabalit ho do deky, jsou tu vyhřívané podložky,“ popsala veterinářka.

K dispozici je také krmivo. Například pro psy, kočky nebo ježky, a to pro případ, že je zvíře vyčerpané. Součástí je pak také vyplnění dotazníku pro podrobnější zhodnocení. Za čtrnáct dnů fungování lidé do boxu donesli veterinářům už dvě zvířata. „Měli jsme akutní příjem malého zajíčka, který byl napadený sojkou, měl rozsáhlé poranění,“ řekla Jana Kouřilová.

Do záchranné stanice se dostalo víc zvířat než loni

Lidé mohou nalezená zvířata stále odevzdávat také do záchranné stanice v Bartošovicích. „Letos už máme čtyři sta třicet zvířat. Nejčastěji to jsou zajíci, veverky, hrdličky, kosi a poštolky,“ spočítal Jan Kašinský ze Záchranné stanice Bartošovice.

Velký zájem si v záchranné stanici vysvětlují aktuální koronavirovou situací, lidé chodí víc do přírody. „Často se stává, že seberou i toho zajíčka, kterého najdou někde v parku, a v domnění, že je tam sám, ho přinesou. Což je špatně, odchovat zajíčka je velice obtížné,“ řekl Jan Kašinský. Než lidé zvíře z přírody seberou, měli by podle něj nejprve do stanice zavolat a poradit se.