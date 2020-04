Maximum péče s minimem ochranných prostředků. Mobilní hospice jsou ve svízelné situaci

Do svízelné situace se spolu s pandemií koronaviru dostaly mobilní hospice. S ochrannými pomůckami na ně stát myslel až jako na poslední v řadě sociálních služeb. Přitom pokud by někdo z týmu onemocněl novým typem koronaviru, do karantény by se dostali i všichni ostatní a o umírající pacienty by se musela postarat sama rodina.