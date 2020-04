Brňané budou mít víc času na připomínkování územního plánu. Veřejně se projedná až v červnu

Výtisky územního plánu budou i na radnicích

Město chce také pro ty, kteří nemají přístup k webové verzi, možnosti rozšířit. „Požádali jsme vedení městských částí, zda by mohla zveřejnit fyzické výtisky územního plánu i na svých radnicích. Řešíme také, jak zjednodušit podávání připomínek a námitek či podepisování archů kandidátů na zástupce veřejnosti,“ řekl radní Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Podle něj je nutné s ohledem na další harmonogram přípravy územního plánu projednat návrh do začátku letních prázdnin. „Pokud by bylo veřejné projednání tak, jak je to nastaveno na 17. června, tak jsme schopni ten harmonogram ještě stihnout, pokud by to bylo i v následujících měsících posouváno dále, tak by to byl velký problém,“ upozornil.