Před 60 lety zahynulo u Kostelan sedm vojenských letců. Stroj havaroval, když se zachytil o vrcholky stromů

K osudnému letu odstartovala dvoumotorová Avia těsně před půl devátou ráno, zhruba dvě hodiny poté, co na přerovském letišti vyhlásili cvičný poplach. Piloti dostali za úkol orientační let na trati Přerov – Uherské Hradiště – Piešťany – Levice – Trnava, odkud se měli vrátit zpátky do Přerova.

Brzy po startu ale vlétli do mlhy, a přestože se v takovém případě měli obratem vrátit do Přerova, rozhodl se kapitán Milan Blažíček pokračovat v letu.

„Vrátit se by znamenalo nesplnění úkolu. Velitel letounu kapitán Blažíček se souhlasem kapitána Prokopa proto tlačí letoun až k vrcholkům stromů a ,žehlí' terén ve výšce jen několika metrů. Blažíček spoléhá na svoji znalost terénu, nad kterým letí,“ popsal portál Letecká badatelna.

Chtěli splnit úkol za každou cenu, stálo je to život

Následky ovšem byly tragické. Podle stop, které zanechalo letadlo v terénu, si piloti asi až na poslední chvíli všimli zalesněného kopce a pokusili se rychle vystoupat nad stromy. Do bezpečí to už ale nestihli, letadlo zavadilo o stromy a zřítilo se na zem, kde jej pohltily plameny živené palivem ze zničených nádrží.

Vyšetřování později jako příčinu neštěstí uvedlo chybu posádky, která pokračovala v letu nad zvyšujícím se terénem a se snižující se základnou oblačnosti, která jim splývala s terénem.

Nehoda na Kroměřížsku se řadí k nejtragičtějším v historii Československa a českého vojenského letectví. V poválečné době měl nejhorší následky v květnu 1949 pád dvou školních letadel u Jevíčka, kdy zemřelo 14 vojáků. V srpnu 1964 havaroval u Nového Jičína další Il-14, tehdy zemřelo deset lidí, stejně jako při zřícení vrtulníku Mi-4 na Třebíčsku v září 1972. V červenci 1952 zemřelo při havárii Aera C-3 u Ohrozimi na Prostějovsku devět lidí, osm mrtvých si vyžádala nehoda stejného typu v říjnu 1945 u Bučovic na Vyškovsku.