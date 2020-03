Olomoucká laboratoř začala s testováním vzorků s podezřením na koronavirus. Zvládne jich až tisíc denně

Počítají i s testováním samoplátců

Do laboratoře experimentální medicíny zamíří především vzorky lidí z Olomouckého kraje. V případě volné kapacity pomohou odborníci i laboratořím z okolních krajů, které jsou zahlceny. „To je i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli do toho jít. Je to i společenská odpovědnost, když máme přístrojové vybavení a jsme schopni to dělat, tak chceme v této věci pomoci,“ dodal Peter Vanek.

V první linii budou vědci testovat vzorky indikovaných pacientů, tedy těch, o jejichž odběrech rozhodli hygienici nebo praktičtí lékaři, k nimž budou putovat také výsledky. Později by chtěli dát prostor samoplátcům, kterým budou posílat výsledky SMS zprávou, kde bude také odkaz na stránku s unikátním kódem; zde si budou moci stáhnout podrobnější výsledky.