Zemědělci volají po rychlém hubení hrabošů. Inspektoři v terénu spočítají díry a zváží, kdo povolení dostane

Zdlouhavá administrativa

„Nejhorší je administrativa, ten proces se strašně prodlužuje. My děláme, co můžeme. A hraboš nespí. Nečeká na vaše rozhodnutí,“ podotýká Osička. Podle zemědělců jde o čas. Plošnou aplikaci jedu vnímají jako jedinou možnost, tvrdí to už od léta.

„Samotné spočítání děr pro nás nic neznamená, to je jeden z mnoha kroků, které musí nastat, aby se vůbec mohlo aplikovat,“ řekl agronom ZD Bulhary Jan Bajko. Zemědělci musejí získat také například vyjádření od ochránců přírody, jestli se v oblasti nevyskytuje třeba sysel.

Podmínek je ale celá řada. „Například jed nelze aplikovat na povrch půdy, který není porostlý, a porost musí umožnit propad granulí na povrch půdy, aby se eliminovalo riziko, že dojde k negativnímu dopadu na necílové živočichy,“ vysvětlil Hnízdil ze zemědělského ústavu. Ze stejného důvodu musí být lokalita, kde bude nebezpečná látka, jasně vytyčená a označená informačními cedulemi.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský loni v létě kvůli přemnožení hrabošů rozhazování jedu na povrch půdy na velké části území České republiky povolil. Ministerstvo zemědělství ale po vlně kritiky ze strany ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo. Později se po plošné aplikaci jedu na Moravě našlo skoro osmdesát uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly.