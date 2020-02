Naděje pro leteckou linku z Brna do Mnichova. O její provozování projevily zájem tři společnosti

Tři letecké společnosti by chtěly létat z Brna do Mnichova. Žádná ale nechce linku provozovat formou závazku veřejné služby. Do tendru se proto nepřihlásily, kraji chtějí představit vlastní nabídky. Šlo o třetí výběrové řízení. Původně vybraný dopravce loni v únoru zkrachoval, do druhého řízení se žádná firma nepřihlásila.