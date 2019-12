Jaký osud čeká budějovické letiště? Zastupitelstvo je pro prodej městského podílu

Většina českobudějovických zastupitelů by ráda prodala kraji městský podíl v letišti v Plané. Naznačila to debata zastupitelstva z 9. prosince. To nakonec odhlasovalo, že město chce upravit vlastnické vztahy ve společnosti Jihočeské letiště, v níž dosud 50 procent vlastní kraj a 50 procent město.