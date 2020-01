Velkomoravský unikát ukrývají v Mikulčicích pod plachtou. Slovanské monoxyly uvidí lidé až za dva roky

Vydlabané čluny jsou ikonou zdejších archeologických nálezů, pocházejí z devátého století. Stovky let ležely v bahně, díky tomu se dochovaly v dobré kondici. Archeologové nalezli lodě spolu se zbytky mostní konstrukce při výzkumu zaniklých říčních koryt před padesáti lety.

Turisté chtějí unikátní čluny opět vidět, ptají se na ně průvodců a píší zklamané vzkazy do návštěvnických knih. „My bychom byli také rádi, kdybychom je mohli vystavit, ale tvorba takových expozic je náročná na zpracování, na zadávání zakázek,“ vysvětlila ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně Irena Chovančíková.

Nezbyly peníze při rekonstrukci návštěvnického centra

Zřizovateli muzea a památníku, Jihomoravskému kraji, nezbyly peníze při rekonstrukci návštěvnického centra. Projekt se nedostal ani do dalších pěti krajských rozpočtů. Povedlo se to až v roce 2018. Teď se připravuje výběrové řízení na zhotovitele.

„Expozice by měla vypadat tak, že se lidé budou dívat na monoxyly na štěrkovém břehu řeky. Věřím, že se to povede v roce 2021, protože v roce 2022 máme velké výročí, je to dvanáct set let od první zmínky o Moravanech v dějinách,“ řekl vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje Petr Fedor. Správci mikulčického památníku věří, že plán kraje už vyjde.