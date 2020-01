Deset bývalých členů ostravské ČSSD chce zpátky do strany. Pokud se nedohodnou, podají žalobu

Obnoví původně zrušené buňky?

Němec dodal, že pokud se bývalí členové s vedením sociální demokracie nedohodnou, jsou připraveni podat žalobu, kterou by se nyní v prvním stupni zabýval Městský soud v Praze.

„V případě úspěchu členů lze očekávat, že dojde k obnovení i původně zrušených místních organizací, což bude znamenat návrat všech členů těchto buněk, i těch, kteří o přeregistraci původně sami nepožádali,“ doplnil.

Podle advokáta to znamená také to, že by mohly být nedávné kroky v organizaci, které se odehrály už bez bývalých členů ČSSD, prohlášeny za neplatné. Rizikem v takovém případě je, že ČSSD nebude mít platně schválenou kandidátku pro podzimní krajské volny.